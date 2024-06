MPF recebe representantes de portais de notícias e instituições para debater comunicação de gênero

No Dia da Liberdade de Imprensa, comemorado nesta sexta-feira (7), o Ministério Público Federal (MPF) convidou representantes dos principais portais de notícias de Rio Branco e representantes de órgãos envolvidos com a temática LGBTQIA+ para estabelecer um diálogo com os veículos de comunicação do Acre e aprimorar a forma como notícias envolvendo a população LGBT são divulgadas.

A partir da provocação de associações de pessoas trans e travestis foi instaurada uma notícia de fato acerca das divulgações de notícias que envolvem essas pessoas. O objetivo é acompanhar a exposição da identidade de gênero em títulos e construções textuais que acabam por marginalizar ainda mais uma população que já convive com um falso estigma de violência e envolvimentos em ocorrências policiais.

O procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, que organizou o encontro, afirma que foi importante perceber o compromisso dos jornalistas presentes com a forma de comunicar esses fatos, além da receptividade para o estabelecimento de um diálogo que aprimore ainda mais a atividade jornalística como formadora de opinião e educadora nas questões de gênero, entre outras.

Como encaminhamento da reunião, foi proposta a realização de um seminário sobre os temas debatidos, que possa, inclusive, envolver a comunidade acadêmica e as futuras gerações de jornalistas em formação.

Estiveram presentes no encontro representantes do Ministério Público do Acre (MPAC), da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Saedhac), da Comissão de Diversidade Sexual da OAB/AC, além dos responsáveis pelos portais de notícias.