Mulher tenta atravessar rodovia e é atropelada em Rio Branco; motorista fugiu do local

Jaqueline Alves de Almeida, 24 anos, foi vítima de um atropelamento na noite desta quarta-feira (26), na frente ao Aramix, na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jaqueline estava indo fazer compras no Aramix, mas antes de chegar ao atacado, ao atravessar a rodovia AC-40, foi atropelada por um motorista de um carro que trafegava no sentido bairro-centro. Após o acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Com o impacto, Jaqueline foi arremessada e bateu a cabeça violentamente contra o asfalto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jaqueline ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo os socorristas do Samu, a paciente sofreu um corte na cabeça, na orelha, escoriações e seu estado de saúde é estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito compareceram ao local, colheram as características do motorista e do veículo, e fizeram patrulhamento na região, mas o motorista não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO DA PRIMEIRA NOITE DO FESTIVAL DA MACAXEIRA: