Pablo Marçal contrata como segurança PM que matou serial killer Lázaro

Marçal finalizou o vídeo publicado no Instagram ressaltando que o não irá ceder frente a possível ameaças: “É um grande amigo que pegou licença da policia e hoje tá aqui comigo. Agora é para valer, quem estava com dúvida, quem quer me amaçar, quer me parar, pode entrar na fila que a gente não vai retroceder”, garantiu.

Eleição Os 20 dias de fuga do criminoso Lázaro Barbosa, em junho de 2021, rendeu fama aos policiais que participaram das buscas. Três deles tentaram usar o caso para obter votos e conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados nas últimas eleições, mas o trio fracassou. A caçada ao foragido foi comandada pelo então secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda. O delegado federal se afastou do cargo para se candidatar pelo Republicanos. Ele recebeu 4.869 votos e não foi eleito. O coronel Edson Luís Souza Melo Rocha (Avante-GO), conhecido como Edson Raiado, obteve 19.811 votos e também ficou fora do parlamento nacional. O policial participou da busca por Lázaro e, durante a campanha eleitoral, foi obrigado a retirar um vídeo publicado em suas redes sociais por propaganda eleitoral irregular. Nas imagens publicadas por Raiado, ele aparecia com uma máscara de caveira e um facão, além de uma farda com o emblema da Rotam, equipe de elite da PM de Goiás. Já coronel Benito Franco (PL) recebeu 10.343 votos e também não foi eleito. Ele comandou a Rotam e fez sua campanha com base em ataques à condução da política de segurança pública de Goiás, sobretudo, relativa às buscas por Lázaro.