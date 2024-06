Pescadores capturam peixe gigante em Boca do Acre e vídeo viraliza nas redes sociais

Pescadores de Boca do Acre, no interior do Amazonas, capturaram um peixe gigante nesta quarta-feira (26), gerando grande repercussão nas redes sociais. O vídeo mostra o momento em que um pescador carrega o peixe com o apoio de outra pessoa enquanto sobe uma escada, enquanto vários comentários do registro divertiram as plataformas online.

Entre os comentários, destaca-se o humor típicos das redes sociais. “Se não tivesse filmado, ninguém ia acreditar “, comentou um usuário. Outro brincou: “Os celulares estão acabando com as histórias de pescador.”

A captura do peixe gigante, ainda não identificado, mas nomeado pelos pescadores como “filho”, ocorreu às margens de um rio local e despertou curiosidade sobre a espécie exata do animal.

O vídeo viralizou rapidamente, com internautas impressionados com as dimensões do peixe e imaginando o potencial gastronômico da captura. “Essa moqueca vai durar o ano inteiro”, comentou uma internauta.

Veja o vídeo: