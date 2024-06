Polícia Civil solicita novo concurso público ao Governo; veja detalhes

O Departamento Técnico Policial da Polícia Civil do Acre, anunciou que fez uma solicitação ao Governo do Acre, pedindo a realização de um concurso público para o cargo de perito papiloscopista. A informação foi revelada com exclusividade ao site Gran Concursos.

O pedido agora encontra-se em análise pelos órgãos competentes da administração, e, somente após a tramitação necessária, será possível o governador Gladson Cameli autorizar a realização e definir o quantitativo de vagas correspondente.

“A gestão da Polícia Civil do Estado do Acre solicitou, ao Governo do Estado, abertura de concurso público para provimento do cargo de Perito Papiloscopista. No que concerne aos demais cargos, não expirou o prazo do concurso público, que tem prazo de vigência até março de 2025”, diz a nota.

O pedido leva em consideração que há um edital válido para outras carreiras da Polícia Civil do Acre.

Lembrando que já existe uma comissão formada para a abertura de um novo concurso público da Polícia Civil no Acre.