Polícia localiza menina que abortou no interior do Acre; pai é um político do União Brasil

Na última semana, um feto foi encontrado abandonado em um terreno no município de Rodrigues Alves, interior do Acre. Na hora, os moradores perceberam que partes do natimorto haviam sido comidos por animais.

Nesta sexta-feira (14), a polícia identificou a mãe responsável pelo aborto. É uma menina de 13 anos de idade. A informação foi revelada ao site Ac24horas.

A menina teria abortado o feto a pedido de um homem, que seria o pai do bebê. Ele é pré-candidato a vereador no município pelo União Brasil, partido de direita. A menina confessou em depoimento ao delegado José Obetanio.

A polícia identificou que o político, que também é funcionário público, fez um Pix no valor de R$ 50 para a menina horas antes do aborto. Ele nega que o dinheiro tenha sido enviado para a compra de medicamentos abortivos, mas sim para que a menina pudesse comprar comida.

“Ele disse que o PIX de R$ 50 não era para a compra de abortivo. Mas ela disse que além do dinheiro ele mesmo também forneceu a ela medicamentos abortivos. A palavra dela tem que ser levada em consideração. Nós Representamos pela exumação do corpo, para realizar exame de DNA para comprovar a paternidade. A autorização já foi dada e o perito deverá chegar em Porto Walter para a realização da exumação e perícia. Se ficar constatada que o homem induziu a menina ao aborto ele será responsabilizado criminalmente, podendo ser preso”, disse o delegado José Obetanio, responsável pelo município de Porto Walter.

Ela foi levada a Unidade Mista do município por conta de uma infecção em decorrência do aborto. A menina aguardava ser transferida para o Hospital de Cruzeiro do Sul, via TFD, mas foi levada para casa por uma mulher, que assinou o termo de Responsabilidade por ela.