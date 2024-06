Polícia prende monitorado por assalto em rodovia no interior do Acre

Na manhã desta quarta-feira (5), uma operação da polícia penal resultou na prisão de um homem que estava sendo monitorado eletronicamente. A equipe da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (UMEP) de Sena Madureira deteve R.L.S., que respondia em liberdade pelo crime de assalto.

R.L.S. estava sendo monitorado devido à sua participação em um assalto ocorrido no Km 12, sentido Manoel Urbano. No incidente, três motocicletas e uma caminhonete foram roubadas. No entanto, graças ao trabalho eficiente das autoridades, todos os bens foram recuperados logo após o crime.

A prisão de R.L.S. reforça o compromisso das autoridades em garantir a segurança pública e a eficácia dos sistemas de monitoramento eletrônico. A UMEP de Sena Madureira destacou a importância da cooperação entre as forças de segurança para o sucesso das operações de vigilância e captura de indivíduos que violam as condições de liberdade monitorada.

O caso continua em investigação, e R.L.S. será encaminhado à justiça para os procedimentos legais necessários. A polícia penal reafirma seu empenho em combater a criminalidade e proteger a comunidade.