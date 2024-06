Prefeitura de Brasileia recebe 1,5 milhão do deputado Tadeu Hassem

Em um evento marcado pela alegria e expectativas no auditório da Secretaria Municipal de Educação Maria da Paz durante essa sexta-feira, 21, o deputado estadual Tadeu Hassem anunciou 1,5 milhão e meio de reais de emenda especial que já está em conta da Prefeitura de Brasileia.

Participaram a Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do Vice- Prefeito Carlinhos do Pelado, Presidente da Câmara Municipal Marquinhos Tibúrcio, Vereador João Rocha, Pastores, Secretários Municipais e Comunidade em geral.

Os recursos destinados pelo deputado Tadeu Hassem vão atender de imediato as necessidades de infraestrutura rural e urbana do município como recuperação de ruas, pavimentação asfáltica e melhaoramento de ramais e pontes essenciais para a escoação da produção rural.

Histórico

Foi a primeira vez que o município recebeu esse valor de 1,5 milhão e meio de emenda de um parlamentar estadual.

Para a Prefeita Fernanda Hassem a liberação dessa emenda especial do deputado Tadeu Hassem é fundamental para levar mais investimento para população do município. “Em um ano que passamos pela maior alagação da história do município e receber pela primeira vez nos cofres da Prefeitura uma emenda especial nesse valor 1,5 milhão de um deputado estadual e sendo da nossa terra é um momento de celebração e de alegria porque vamos com esse recurso pavimentar a maioria das ruas e chegar aos nossos agricultores e agricultoras mais distantes da cidade com ramais e apoio a produção rural. O nosso coração hoje está feliz e grato ao nosso deputado Tadeu Hassem por esse presente ao município que completa 114 anos no dia 03 de julho.” Destacou.

Para o deputado Tadeu Hassem o momento é de alegria e emoção: “Fomos eleito para trabalhar todos os dias para melhorar a vida das pessoas de todo o nosso estado, mas quando agente ver esse resultado chegando aqui em Brasileia na terra onde nascemos e crescemos é uma enorme alegria e emoção. Foi a minha primeira emenda de deputado estadual de 1,5 milhão que foi liberada e já está na conta da Prefeitura de Brasileia para nossa prefeita Fernanda Hassem trabalhar nas ruas na cidade e atender o nosso produtor rural com ramais. Quero expressar minha gratidão ao governador Gladson Cameli e equipe também pela agilidade na liberação de nossas emendas parlamentares para ajudar os nossos municípios e a nossa gente.” Enfatizou.

