PRF interdita BR-364 após carreta carregada de refrigerante tombar em frente a Havan; veja o trecho

Na tarde desta quarta-feira (5), uma carreta carregada de refrigerantes tombou na rotatória em frente à Catedral Batista do Bosque, em Rio Branco, BR-364. O motorista do veículo, Luan Rodrigues, de 27 anos, foi levado ao Pronto Socorro da capital.

Ele trafegava com a carreta no sentido bairro-centro e havia acabado de carregar o veículo na fábrica da Coca-Cola, no Distrito Industrial, quando se preparava para levar os produtos para o município de Brasiléia. Já na rotatória próxima à Havan, o veículo acabou perdendo o freio e tombando.

A Polícia Rodoviária Federal pediu a população que evite transitar pela rodovia, que precisou ser interditada e causou um congestionamento na região. A interdição é entre o trecho da Igreja Batista do Bosque até o Via Verde Shopping.

A PRF disse ainda que após a conclusão do boletim de ocorrência do acidente, que tem um prazo de até 5 dias, mais informações sobre o ocorrido poderão ser divulgadas.