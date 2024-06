Reação de Mani ao ver Davi cantando viraliza: “Pura inveja”

Circula nas redes sociais um vídeo em que Mani Rego faz “careta” ao ver o ex, o campeão do Big Brother Brasil Davi Brito, subir ao palco para cantar.

O flagra, que viralizou no Twitter na madrugada deste sábado (8/6), mostra a ex-mulher do baiano colocando a língua para fora quando o nome de Davi é anunciado para uma participação em show no São João da Thay, no Maranhão.

Veja o flagra neste link.

Na web, algumas pessoas criticaram a reação da influenciadora. “Pura inveja. Ela queria estar onde ele está”, disse uma usuária. “Só aparece por causa dele”, escreveu outro.

Algumas pessoas, no entanto, defenderam Mani. “A mulher está só curtindo”, comentou uma fã.