Saiba como começou o romance entre Lázaro Ramos e Taís Araujo

Na última terça-feira (18), Lázaro Ramos e Taís Araujo foram convidados do programa de Gio Ewbank e contaram a história de amor. Aliás, o ator destacou a importância de Adriana Esteves na história.

Enquanto estava gravando “Sexo Frágil”, Lázaro passou a acompanhar Taís, que estava no ar com “Da Cor do Pecado”. Na época, ele perguntou para Bruno Garcia quem era ela e declarou sua paixão. “Vou namorar ela e vai durar”, profetizou.

Por outro lado, Taís também se interessou no ator e contou com a ajuda da atriz Liliana Castro. “Ela falou: ‘Lazinho é meu amigo, vou apresentar’. E eu disse: ‘Faz isso não, falar é uma coisa… Sou muito júnior com essa questão de relacionamento. Não sou malandrona”, lembrou.

Romântico, Lázaro Ramos enviou flores para Taís Araujo no Projac. No entanto, o ator não contava que a moça estava noiva. “Pensei: ‘Fo**u! Vou ter que retribuir, esse cara vai me chamar para jantar e eu vou ter que dizer que não, porque eu era noiva’”. Apesar do relacionamento, Taís retribuiu o gesto e enviou flores para Lázaro.

Assim, Taís Araujo foi surpreendia com uma mensagem do ator se desculpando no dia seguinte. “Ele disse: ‘Quero pedir desculpas e falar que minha vida é uma comédia de erros e que sou um idiota, que me apaixonei por uma pessoa que nem conheço e ainda por cima é noiva’. Não nos falamos mais”.

Incentivo de Adriana Esteves

Tempos depois, Adriana Esteves entrou em cena: a atriz incentivou o ator a se declarar. Assim, Lázaro Ramos ligou e depois falou pessoalmente sobre tudo que sentia para Taís.

No entanto, a atriz continuava noiva e, inclusive, recebeu uma homenagem do amado no arquivo confidencial do programa do Faustão naquela semana. No dia seguinte, Lázaro recebeu a ligação que ele mais esperava. “‘Já resolvi minha vida. E você?’”, perguntou Taís.

Um ano e três meses depois, Lázaro Ramos e Taís Araujo se casaram.