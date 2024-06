Sasha Meneghel abre o jogo e fala sobre pressão de Xuxa por neto

Sasha Meneghel, filha de Xuxa, falou sobre a pressão externa para ter um filho. Em entrevista à revista Glamour, a influenciadora afirmou que não se incomoda com a expectativa das pessoas para que ela se torne mãe.

“Não me sinto pressionada nem quando minha mãe fala, porque já li algumas matérias sobre isso. A gente leva muito na brincadeira e sabemos do desejo das nossas mães de serem avós, é normal e acho bonitinho”, afirmou.

Em seguida, Sasha afirmou que tem vontade de ser mãe durante o casamento com João Lucas. “Temos o sonho de ser pais em um futuro próximo, só que tem momento para tudo e queremos respeitar essa fase da vida.”

A influenciadora também falou sobre os três anos de casamento. “Estamos em uma fase de muitas mudanças. Ele me dá muita força, vive no escritório comigo, traz um olhar comercial, ajuda na trilha do desfile. Daqui a pouco, ele também entra em uma fase de lançamentos, porque terminou um álbum agora”, disse sobre João Lucas.