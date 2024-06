SBT vai exibir programa gravado por Nahim uma semana antes de morte

O SBT exibirá, nas próximas semanas, um programa especial com o cantor Nahim, que foi encontrado morto nesta quinta-feira (13/6). No dia 6 de junho, o artista participou das gravações do quadro Qual É A Música?, sucesso da emissora no Programa Silvio Santos.

O canal chegou a pensar em cancelar a exibição do quadro por conta da morte de Nahim, mas seguiu em frente com a ideia. A assessoria de imprensa do SBT confirmou que o programa vai ao ar em breve, mas ainda não tem data confirmada.

Nahim foi um dos maiores campeões da primeira versão do Qual é a Música?, produzida nos anos 1980. O cantor venceu o quadro por 20 edições seguidas e ficou quatro meses e meio no ar no SBT.

Em nota, o SBT lamentou a morte de Nahim e relembrou sua trajetória da emissora, onde ele também foi jurado do Cante se Puder, em 2012. “Nahim e o SBT cresceram juntos e fizeram grandes parcerias ao longo dos anos”, afirmou o comunicado.

Cantor Nahim é encontrado morto dentro de casa em SP

Nahim Jorge Elias Nunes foi encontrado morto aos 71 anos, em sua casa, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13/6). A causa da morte ainda está sendo investigada, mas a principal linha de investigação é a de que o artista sofreu um acidente doméstico.

Nahim se mudou para o local recentemente, após ter se divorciado da mulher, Andreia Andrade. Vizinhos ouvidos pelo SBT disseram que ele era conhecido no bairro e muito querido.

De acordo com o que foi apurado pelos policiais militares que estiveram no local, ele teria caído da escada e batido a cabeça.

O funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua onde mora Nahim e teria visto o corpo do cantor. Ele acionou a polícia, que foi até o local e confirmou a morte.

Apesar da suspeita inicial, a causa da morte ainda não está totalmente esclarecida. O caso foi registrado como morte suspeita, segundo a SSP.