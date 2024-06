Segunda edição do Brasiléia Rural Show é adiada; veja motivo e nova data

A organização da Brasiléia Rural Show comunicou o adiamento da segunda edição do evento, que estava inicialmente marcada para ocorrer nos dias 13, 14, 15 e 16 de junho. Em nota oficial, a organização explicou que a decisão foi tomada devido à proximidade das festividades do 114º aniversário de Brasiléia.

O adiamento foi decidido em conjunto com os realizadores do evento e a Prefeitura do município. A segunda edição do Brasiléia Rural Show agora fará parte da programação comemorativa do aniversário da cidade, que será celebrada em julho. As novas datas definidas para o evento são: 11, 12, 13 e 14 de julho.

A Brasiléia Rural Show é um dos principais eventos do setor agropecuário da região, reunindo produtores rurais, empresários e visitantes para exposição de produtos, tecnologias e inovações do campo. A edição anterior foi um grande sucesso, atraindo milhares de visitantes e fomentando negócios importantes para o desenvolvimento rural.

Com a nova data, os organizadores esperam repetir e até superar o sucesso da edição passada, contando com uma maior participação da comunidade e das autoridades locais.

Confira a íntegra da nota divulgada pela organização do Brasiléia Rural Show: