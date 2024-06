Segunda edição do RBB e Samba no Point do Pato; veja fotos na coluna da Jackie Pinheiro

Segunda edição do RBB foi um sucesso!

A chácara Modelo recebeu mais uma vez a segunda edição do Festival RBB – Rocke, Burguer e Beer, com música ao vivo e eletrônica, gastronomia e bebidas diversas, no dia 1º de junho. Com seis horas de open food, comandado pelos chefs mais renomados de Rio Branco, o local recebeu um público recorde, de todas as idades. O festival já entrou para o calendário dos maiores eventos do Estado. Parabéns aos realizadores!

Priscilla Aguiar pela lente de Diego Gurgel

Mirna Nemetalla, Fernanda e Thor Dantas (Foto Diego Gurgel)

Juliene Ferreira com a enteada Helena Gurgel (Foto Diego Gurgel)

As primas Adriana, Renata e Ana Cláudia Salomão (Foto Diego Gurgel)

Renato Pejon com o sobrinho Marcelo (Foto Diego Gurgel)

O músico Dito Bruzugu e sua banda levantaram o público (Foto Diego Gurgel)

O multi-instrumentista Saulo Olímpio (Foto Diego Gurgel)

O roqueiro Naná, da banda The Roxy (Foto Diego Gurgel)

Os casais Gerry Maciel, Suzana Melo, Sandra Ruiz e Júnior Edmilson, idealizadores do RBB

Entre um burguer e um docinho, a DJ Cau Bartholo comandou as carrapetas na festa

Uma das anfitriãs, Sandra Ruiz, com os colunistas Moisés Alencastro, Claúdia Souza e Jackie

Colunista Roberta Lima com a empresária Sandra Ruiz

A chef Fernanda Queiroga comandou uma das estações, que ofereceu o sanduíche Romeu e Julieta, com massa de sonho

Nossos parceiros, os empresários Allan Ascendino e Êrika Rosas, foram patrocinadores do evento

O médico Rodrigo Minuano, Carol Labate, Irinéia Aielo e Júnior Aielo

A chef Rafysa Assem e a arquiteta Edinete Oliveira comigo e Moisés Alencastro

Chef Rafa Brozzo celebra um ano de sucesso do Quentinhas Express no TJ

O Restaurante Quentinhas Express localizado na sede do Tribunal de Justiça celebrou um ano de sucesso, no dia 29 de maio, e para marcar a data a chef Rafa Brozzo realizou uma festa especial, com cardápio diferenciado, a participação de empresas com DNA acreano e artesãos parceiros da área de turismo, e a ilustre participação musical dos indígenas Paka Yawanawa e Ushu Tamar. Confira alguns registros da festa.

A anfitriã comigo, os indígenas Paka Yawanawa e Ushu Tamar e a empresária Rayssa Alves

Os indígenas Paka Yawanawa e Ushu Tamar, convidados especiais do evento

As parceiras da empresa, Juliana Pejon e Rayssa Alves, da Made In Acre

Juiz de Direito Giordane Dourado e médica Alliny Sales

A chef Rafa Brozzo com a Thaly do Destino Acre, que sorteou um passeio na ocasião e a vencedora foi a Amanda Aquino

Entre a chef Rafa Brozzo e a querida Thaly, do Destino Acre

O Acre se encontra no Rio2C

O encontro das empresárias Rayssa Alves e Juliana Pejon, da Made In Acre, com o cineasta Sérgio Carvalho e o músico Pedro Lucas na Rio2C, o maior evento de criatividade da América Latina, que está acontecendo de 2 a 9 de junho, na Cidade dos Artes, Rio de Janeiro-RJ. Cerca de 1,6 mil palestrantes de todo o mundo participam de mais de 500 painéis no espaço, que está recebendo conferências, workshops, masterclasses, meetups, rodadas de negócios, pitchings, realidade virtual, games, shows e área gastronômica, o tema “The age of awareness” (A era da consciência).

O internacional Le Petit Cirque faz temporada no Via Verde Shopping

Hoje, 6, tem avant-première do Le Petit Cirque para imprensa e convidados! A partir de amanhã, 7, o circo europeu estará aberto para apresentações, com muita alegria, mistério, magia e adrenalina, no estacionamento do Via Verde Shopping. Siga o circo no Instagram @lepetit.cirque e concorra ao sorteio do combo 1 par de ingressos + 1 pipoca + refri.



O público acreano já está ansioso para assistir ao Le Petit Cirque

Samba no Point já é tradição na casa

A chef Socorro Jorge realizou com grande sucesso a terceira edição do Samba no Point, tendo como convidado especial o músico Brunno Damasceno e sua banda. O público cativo da casa já aderiu ao evento e foi responsável por essa segunda edição ter acontecido em um curto intervalo de tempo. A noite reúne boa gastronomia, música com DNA brasileiro e a energia contagiante que só o Point do Pato tem. Junto com colegas colunistas sociais, estive prestigiando a noite.

Com o músico Brunno Damasceno, um dos maiores sambistas do país

A chef Amanda Vasconcelos, da famosa Casa Tucupi, esteve em Rio Branco, e prestigiou o evento realizado por sua colega de profissão, chef Socorro Jorge

As colunistas Kelly Kley e Beth Passos prestigiaram a madrinha Socorro Jorge

O encontro dos amigos Giuliana Evangelista e Jean Freire comigo, no Samba do Point

Com o queridos Kananda, Beatrice Mello e Paulo Vítor Belmonte

O Boticário convida consumidores a seguir acreditando no amor

Para cada casal que chega ao fim, dois têm um novo começo, de acordo com os dados das Estatísticas do Registro Civil de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É nesse contexto que o Boticário, marca mais lembrada e preferida dos brasileiros para presentear, provoca consumidores, em campanha do Dia do Amor, a seguir acreditando e agindo para que o amor aconteça.

***

Inspirada na mecânica do vinil, a marca criou uma analogia entre o amor e a música: assim como as trilhas sonoras, o recomeço pode acontecer de diversas formas. O filme retrata uma jornada de altos e baixos, fins e novos começos, assim como vemos na vida real em que mesmo com o aumento de divórcios e o questionamento sobre a dedicação atual para relacionamentos, dois novos casais se formam e novas possibilidades de relações nascem. Com o reposicionamento do tradicional 12 de junho para “Dia do Amor” em 2022, a marca reforça o conceito da campanha por meio da composição artística retratada a partir da semiótica do disco de vinil, que busca representar os ciclos dos relacionamentos amorosos.

Play no amor

Para aterrissar no território do amor, que já é ocupado pela marca, e ampliar a conversa, o Boticário conta com uma estratégia 360º que contempla desde conteúdo nas redes sociais, até ativações e conteúdos com influenciadores parceiros, que tenham se reencontrado ou buscam se redescobrir no amor. Com conceito e caminho criativo idealizados pela agência SoWhat, o assunto dos enamorados começa no X, onde teremos o start da campanha digital, que depois é amplificada para o TikTok e o Instagram. Por meio da hashtag #PlayNoAmor, o movimento reforça que, depois da pausa para se reencontrar, é hora de ressignificar e trocar o disco para deixar o amor encontrar você de novo.

***

Protagonizando a estratégia, o novo casal e sensação do momento: a atriz Rafa Kalimann e o ator Allan Souza Lima irão contar sobre o relacionamento e a trajetória de reencontro no amor. Já o ator João Guilherme, vai liderar o conteúdo dos solteiros, dando #PlayNoContatinho e incentivando as pessoas a viverem os diferentes formatos de relação amorosa.

Dia do Amor: Boticário traz 30 opções de kits e combos em edição limitada para incentivar que pessoas acreditem no amor e o demonstrem através do ato de presentear

O Boticário, a marca de beleza mais lembrada e preferida para presentear, reforça neste dia 12 de junho a beleza do amor pelo reencontro. Para a data, que a marca ressignificou desde 2022 como Dia do Amor, a fim de celebrar a pluralidade desse sentimento, o destaque para as 14 opções de kits presenteáveis exclusivos e os 16 combos, que contam com os principais sucessos da marca. Com até 30% de desconto em diversos produtos, os enamorados poderão celebrar a data presenteando a pessoa especial e celebrando o amor de forma marcante e sofisticada.

***

Os kits presenteáveis de edição limitada possuem valores entre R$ 86,90 e R$ 299, já os combos variam entre R$ 49,90 e R$ 214,90, com opções de produtos multicategorias, contemplando Perfumaria Masculina e Feminina, Cuidados com o Corpo e Home Scent.