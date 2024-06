Servidores do Ibama e ICMBio fazem protesto durante visita de Marina Silva a Rio Branco

Integrantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), que estão em greve, se fizeram presentes na palestra da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na manhã deste sábado (29), em Rio Branco, no auditório da Fecomércio.

Com faixas de protesto pedindo a reestruturação das carreiras, os manifestantes estariam sendo, supostamente, impedidos de realizar manifestações no local, foi isso que disse uma das representantes do movimento, Rosana Oliveira.

Ela ainda explica a motivação do movimento grevista, que seria uma reestruturação do plano de carreira, para que ele fosse ao menos equiparado à Agência Nacional das Águas (ANA).

“Eles têm uma carreira mais simples, somos todos servidores do meio ambiente federal, mas só eles tem uma remuneração okay, muitas vezes o nível medio deles é mais recompensador que níveis superiores de outros órgãos”, reforça.

Sobre a escolha do momento para a manifestação, Oliveira evidencia que Marina é um dos maiores nomes mundiais quanto ao cuidado com o meio ambiente e, por isso, seria importante suas atenção à pauta.

“Ela tem uma visibilidade internacional, ela é a ministra que representa nossa pauta. Achamos importante lembrar a ela e ao público nosso pedido por melhorias de carreira”, finaliza a porta voz.