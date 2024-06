Silvia Poppovic, 69, usou as redes sociais nesta terça-feira (11) para anunciar que vive um novo romance com o advogado Álvaro Malheiros. Em novembro de 2022, a apresentadora ficou viúva do médico Marcello Bronstein.

“Nessa semana dos namorados, quero dizer que a vida me presenteou com uma nova oportunidade de amar, ser amada e feliz! Esse é Álvaro Malheiros, meu namorado! Torçam pela gente!”, pediu a jornalista.