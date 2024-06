Síndrome do encarceramento: jovem que só mexe os olhos escreve livro

Em 2011, com apenas 16 anos, o britânico Howard Wicks sofreu um derrame e desenvolveu a síndrome do encarceramento, condição que o deixou paralisado, incapaz de mover qualquer parte do corpo ou falar. Tudo que ele consegue fazer é mover os olhos.

O britânico, hoje com 29 anos, se comunica usando um computador Eyegaze, uma máquina que rastreia os movimentos dos olhos. Com ele, Howard foi capaz de escrever um romance sobre a própria vida ao longo de 18 meses. Em entrevista à BBC, ele descreveu o processo como uma “experiência catártica”.

“Gostei de escrevê-lo, especialmente as partes que pessoalmente gostei de viver. No entanto, o livro também se tornou uma fonte de estresse, pois senti que não poderia realmente me divertir até que ele fosse concluído”, disse Howard por meio do Eyegaze.

Síndrome do encarceramento

A síndrome do encarceramento é uma condição onde a pessoa está acordada e consciente, mas não pode se mover, falar ou expressar emoções, exceto através do movimentos dos olhos.

A condição normalmente é causada por um acidente vascular cerebral (AVC) que causou danos no tronco cerebral — a área contém nervos que transmitem informações para outras partes do corpo. A degeneração ocorre devido à falta de fluxo sanguíneo ou sangramento após trauma físico grave.

No entanto, menos de 1% das vítimas de AVC desenvolvem a síndrome do encarceramento, de acordo com a instituição Stroke Association.