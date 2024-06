Tobogã inflável, carrossel e outros: Festival da Macaxeira tem diversidade de brinquedos

Em Rio Branco, o Festival da Macaxeira trouxe uma diversidade de brinquedos para o lazer das crianças rio-branquenses. Dentre os brinquedos, há tobogã inflável, carrossel de carros, pula-pula, carros elétricos por controle remoto e outros.

A criançada tem espaço garantido de lazer nos quatro dias de Festival da Macaxeira. O evento começou na última quarta-feira (26) e finaliza neste sábado (30), com o show nacional do pastor Antonio Cirilo, além do culto que inicia a programação da última noite.

Os brinquedos estão disponíveis a partir das 18h e tem preços variados.

Confira alguns cliques de Yago Ayache para o ContilNet: