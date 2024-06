Ton: pré-candidato a vice de Bocalom, Alysson muda de mala e cuia para a prefeitura

Está marcada para as primeiras horas de segunda-feira (10) a apresentação do ex-secretário Alysson Bestene (PP-AC) como novo membro do gabinete do prefeito Tião Bocalom (PL-AC). De acordo com informações confirmadas pela Assessoria Especial de Comunicação da prefeitura, Alysson permanece até às convenções, previstas para acontecerem entre os meses de julho e agosto.

Pré-candidato a vice do Velho Boca, Alysson se desincompatibilizou do cargo de secretário como parte das exigências das regras eleitorais. Ele poderia ter sido nomeado, via Palácio Rio Branco, para um cargo que não lhe desse a função de ordenar despesas. Por não ter sido nomeado, seu futuro gerou burburinhos nos bastidores. Agora, tudo está explicado.

Por estar no gabinete do prefeito, existe a possibilidade de que Alysson esteja mais de perto e mais envolvido nas ações de Bocalom. E, consequentemente, de sua campanha.

INOCENTE ÚTIL — Faltando 2 anos para as eleições de 2026, se o senador Petecão decidir perseguir o deputado Pablo Bregense, vai deixar claro a fragilidade que existe nessa sua tentativa de reeleição ao Senado. Vai assinar seu atestado de inocente útil. Amo esse termo. Aprendi com uma deputada.

FICAR SOZINHO — Não é expurgando pessoas a torto e direito que Petecão vai conseguir algum tipo de consenso dentro da Tenda Amarela. Deveria tomar o cuidado ao, após tantas e tantas expulsões, ficar sozinho.

MUITOS GORILAS — Esse negócio de querer agir como se estivesse fazendo política nos anos 90 já fez com que Petecão pagasse muitos micos. Ou melhor: muitos gorilas. Nas eleições de 2022, perseguiu até expulsar um monte de vereadores, prefeitos e vices que apoiaram Gladson. Não se passaram nem meses, e o próprio Petecão estava a mendigar o apoio do governador.

DOIS GRUPOS — É sempre bom lembrar que, para pensar em um mandato de deputado federal, um partido político precisa ter uma chapa com votos. E, nas eleições de 2022, somente dois grupos conseguiram isso: o Palácio, com o Progressistas; e o grupo do senador Márcio Bittar, com duas excelentes chapas: União Brasil e Republicanos.

SERÁ? — Quem deu uma sumida do cenário político — pelo menos com os bons comentários — foi o Cesário Braga, da articulação política do Partido dos Trabalhadores. Será que ele ainda ama o governador Gladson?

PELAS BANDAS DA ALEAC — Um insider procurou esta santa coluna para dizer que, nos próximos dias, pautas interessantes surgirão pelas bandas da Aleac. Ok, registro feito. Mas só acredito vendo.

SÓ SE FALA NELE — Antônio Menezes, o padre candidato a vice, virou uma espécie de influencer lá pelas bandas de Xapuri. Onde chega, faz a festa. A Diocese, ao que parece, não está gostando muito. Mas o povo só fala no padre.

O PIOR — Um município do interior que já foi alvo de uma operação da Polícia Federal pode reviver a mesma dor de cabeça. E o pior: com uma das pessoas envolvidas sendo candidata à prefeitura.

TAMBÉM É POSICIONAMENTO — Se ao decidir não apoiar ninguém, o deputado Roberto Duarte pensa que vai melhor passar, é aí que pode se enganar. O silêncio também é um posicionamento. Principalmente para quem se diz tão convicto de suas ideologias.

DE OLHO — O eleitor mais atento, principalmente aquele que se pauta pela ideologia e costumes, vai ficar de olho no posicionamento de cada político.

BATE-REBATE

– Clima tenso entre os brothers da França! (…)

– (…) O presidente Macron dissolveu o parlamento e, em pronunciamento, convocou novas e antecipadas eleições legislativas na França.

– Não concordo com tudo que diz a ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), não faço parte da mesma vertente teórica (…)

– (…) Mas isso não significa que eu concorde com qualquer calango tentando desmerecer suas posições, ainda mais tomando como base outros fatores, pautas (…)

– (…) Meio ambiente é discutido num contexto ambiental.

– Após um promotor impedir a realização de um show em Sena Madureira, a empresa Casa do Seringueiro se pronunciou (…)

– (…) Para a instituição, ‘juiz e promotor agiram em desconformidade’ com a legislação (…)

– (…) Quem será que tem razão?

– Ouso dizer que nestas eleições, falando em especial da prefeitura de Rio Branco, decide no mínimo uma vaga de Senado (…)

– (…) Veja bem: no mínimo. Mas ainda é cedo. Melhor continuar observando, né?

Boa semana!