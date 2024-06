Último dia do Festival da Macaxeira tem show nacional e culto evangélico; veja a programação

O encerramento do Festival da Macaxeira acontece neste sábado (28), na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco. A última noite contará com um culto evangélico e em seguida terá o show do pastor Antônio Cirilo.

O cantor é conhecido por músicas como “Poderoso Deus”, “Tua Presença é Real”, e “Tu és Adorado”. O organizador da noite Gospel, pastor Eldo Gama, afirmou que são esperadas pelo menos 20 mil pessoas na última noite.

Segundo o pastor, são esperadas, ainda, pessoas de municípios próximos a Rio Branco, como Quinari e Bujari, em razão da atração nacional do cantor Antônio Cirilo. O evento também terá a presença de artistas locais.

O ContilNet em parceria com a Sans Filmes irão transmitir ao vivo de toda a festa. A transmissão será feita pelo canal do YouTube do ContilNet com todas as principais informações e atrações do 1º Festival da Macaxeira.

Na primeira noite, o evento reuniu milhares de pessoas, com a escolha da Rainha da Produção, que teve como dona do título a jovem Hilary Katriny. O cantor sertanejo Felipe Araújo foi o artista nacional responsável por agitar a festa como atração principal.

Na segunda noite, a agitação ficou por conta do cantor Roger Sound Boys e Dj Dyamante. Teve ainda, apresentação de quadrilha para a população.

Já na terceira noite, a festa teve atrações locais com diversos artistas, além dos concursos do Berrante de Ouro e da Maior Macaxeira.