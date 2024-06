Veja como está a previsão do tempo para este domingo em Rio Branco

O domingo amanheceu com promessas de calor e céu claro em Rio Branco e regiões vizinhas, marcando o início do mês de junho com um clima característico da transição para o inverno, neste dia 2 de junho.

De acordo com os últimos relatórios meteorológicos, o dia será predominantemente ensolarado, sem previsão de chuvas, e as temperaturas devem alcançar valores elevados durante a tarde.

Após um maio com índices pluviométricos abaixo da média, a capital do Acre se prepara para um período de tempo estável, com o sol brilhando intensamente e poucas nuvens no céu. A ausência de incursões de ar polar na região indica que o clima quente deve persistir ao longo da semana, proporcionando dias ensolarados e noites amenas.

No último mês, os registros climáticos apontaram uma sequência de dias frios, culminando com um recorde de baixas temperaturas em algumas áreas do estado. No entanto, o início de junho traz consigo uma mudança significativa, com a elevação das temperaturas diurnas e a estabilização do clima.

Em contraste com a garoa matinal prevista para o domingo anterior, hoje o céu amanheceu sem nuvens e a previsão é de que o sol permaneça forte ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre mínimas de 20ºC e máximas de 28ºC em Rio Branco, proporcionando um clima propício para atividades ao ar livre e momentos de lazer.

Para os próximos dias, a tendência é de que o tempo se mantenha estável, com poucas alterações significativas nas condições climáticas. Essa previsão otimista traz consigo a esperança de dias ensolarados e temperaturas agradáveis, ideais para aproveitar as belezas naturais do Acre e desfrutar de momentos de tranquilidade ao ar livre.