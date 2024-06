VÍDEO: amigos quase passam mal com cheiro de body splash de Virginia

Parece que os milhões vendidos por Virginia Fonseca em cuidados para o corpo não são por causa da fragrância dos produtos. Após pessoas reclamarem do cheiro das maquiagens e dos perfumes da influenciadora, chegou a vez do body splash da marca viralizar pelo suposto fedor.

A influencer Claudiane Diniz resolveu compartilhar com amigos o cheiro do produto. O resultado rendeu um vídeo engraçado, mas as pessoas quase passaram mal. Nas imagens é possível ver que quase todas fazem caretas e avaliam o odor: “Nota dó”, disse uma delas.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas saíram em defesa de Virginia. “Esses [cheiros] podem não ser bons, mas os dos perfumes são perfeitos”, defendeu uma pessoa.

Outras concordaram com as reações. “Essa linha é ruim mesmo, e eu sou fã da We Pink, mas esses não dá para passar pano não”, avaliou outra.