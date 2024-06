VÍDEO: ao lado do filho, Gladson faz revista às tropas em cerimônia de 62 anos do Acre

O Estado do Acre comemora, neste sábado (15), 62 anos de emancipação política. Em alusão ao aniversário, o governo do Estado realizou uma cerimônia no Calçadão da Gameleira.

No início da celebração, o governador Gladson Cameli, ao lado do filho Guilherme Cameli, fez a tradicional revista às tropas com a presença de alunos dos colégios militares Tiradentes e Dom Pedro II, de Rio Branco.

A cerimônia conta também com a presença dos secretários de Estado, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, a mãe do governador, Linda Cameli, e outras autoridades.

A população também marcou presença na celebração, assistindo toda a cerimônia que contará com o hasteamento da nova bandeira, condecorações e a leitura do texto referente ao Acre.

ASSISTA: