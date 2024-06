Um homem foi flagrado furtando 17 camisetas da loja oficial do Paraná Clube, em Curitiba, nessa terça-feira (11). As câmeras de segurança registraram o momento em que ele escolheu as peças e as escondeu dentro da bermuda.

A Polícia Civil está investigando o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. "No momento, mais detalhes não serão repassados para não atrapalhar o andamento das investigações", informou a corporação. Entre as peças furtadas estavam camisas oficiais masculinas, femininas, infantis e jaquetas corta-vento, totalizando um prejuízo de R$ 3,4 mil, conforme o clube. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens de câmeras de segurança devem auxiliar a polícia a encontrar o suspeito.