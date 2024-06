VÍDEO: mais uma sucuri é avistada por trabalhadores atravessando a BR-364 no interior do Acre

Uma sucuri, de aproximadamente 4 metros, foi avistada atravessando uma rodovia no km 40 da BR-364, sentido Sena Madureira/Rio Branco, no Acre. O animal surpreendeu os trabalhadores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que realizavam obras na região.

Segundo informações, a cobra foi vista nas proximidades de um banho local. Imagens registradas no local mostram os funcionários tentando afugentar o réptil para que retornasse ao seu habitat natural, nas matas próximas à rodovia.

Não há informações confirmadas se o Corpo de Bombeiros foi acionado, embora a situação tenha gerado preocupação devido ao potencial impacto no tráfego da BR, porém, devido a placas sinalizações da obra que está em andamento, a situação foi resolvida.

Este é o quarto avistamento de sucuris na região do Acre somente neste mês de junho, levantando questões sobre a presença e movimentação desses animais em áreas próximas a centros urbanos e vias de grande circulação.

Sucuri não tem veneno

A sucuri não é uma cobra peçonhenta, ou seja, não tem veneno. Ela também é considerada um animal de sangue frio, desta forma, ela toma banho de sol para regular a temperatura do corpo e fazer com que o metabolismo funcione de forma mais rápida.

Veja vídeo: