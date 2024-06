Vídeo mostra momento em que empresário acreano é morto em estacionamento na Paraíba

O assassinato do empresário acreano identificado apenas como Arlison, de 42 anos, foi registrado por circuitos de câmeras próximo ao local do crime, que aconteceu em um estacionamento de um restaurante em João Pessoa, na Paraíba, nesta sexta-feira (31). As imagens foram enviadas com exclusividade ao ContilNet.

A TV Cabo Branco, filiada da Rede Globo, apurou que Arlison era natural do Acre e tinha um pub na capital paraibana. Ainda segundo a TV, no momento do crime, o empresário estava conversando com uma pessoa dentro de uma caminhonete no estacionamento do restaurante e, após algum tempo, se encaminhou para entrar no próprio veículo, quando um outro carro passou e de dentro dele foram disparados tiros contra a vítima.

A dupla acusada foi encontrada dentro de um veículo na região de Mata Redonda, distrito de Alhandra, na grande João Pessoa. A Polícia Civil investiga o caso.

Em uma das imagens, é possível ver o momento em que o empresário cai atingido pelo disparo.

Veja o vídeo: