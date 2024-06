VÍDEO: tamanduá é flagrado caminhando em bairro de Rio Branco e recebe ajuda de morador

Moradores do bairro Universitário em Rio Branco, no Acre, foram surpreendidos ao avistarem um tamanduá perambulando pela Rua Olga Abud na noite da última segunda-feira (17). O animal, aparentemente em busca de alimentos, foi flagrado tentando entrar em algumas casas da região. O vídeo do avistamento foi enviado por Bruno Brito, que posteriormente guiou o animal até uma área de mata na Universidade Federal do Acre (UFAC), para garantir sua segurança.

O tamanduá, caracterizado por sua movimentação lenta e hábitos noturnos, despertou curiosidade entre os moradores, que capturaram imagens do animal tentando acessar lixo ou procurando por comida nas proximidades das residências. Apesar de sua presença incomum na área urbana, não foram relatados incidentes envolvendo o tamanduá e os moradores, que demonstraram preocupação com o bem-estar do animal.

Após o resgate conduzido por Bruno Brito, o tamanduá foi levado para uma área de mata da UFAC, um ambiente mais adequado para sua sobrevivência. Este tipo de avistamento não é incomum na região devido à proximidade de áreas urbanas com habitats naturais, o que pode levar animais selvagens a buscar alimento em ambientes urbanizados.

A ação de Bruno Brito exemplifica a importância da coexistência pacífica entre humanos e fauna silvestre, assegurando o retorno seguro do tamanduá ao seu habitat natural, porém, a fim de evitar incidentes, é recomendado que entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193.

Créditos do vídeo: Bruno Brito

Veja o vídeo: