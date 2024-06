Vídeo: veja como ficou o carro de Dona Ruth após acidente em São Paulo

Apesar de ter sofrido um acidente de carro na última quarta-feira (5/6), Dona Ruth segue a caminho de Goiânia, após uma ida a São Paulo. Em vídeo, é possível ver que o veículo em que a mãe de Marília Mendonça estava ficou bastante danificado.

Na gravação, é possível ver que a dianteira do carro ficou destruída e que os airbags do carro foram acionados. A filmagem foi divulgada, de maneira exclusiva, pelo colunista Leo Dias. Após a colisão, ela seguiu viagem com um carro alugado.

Confira:

Dona Ruth quebrou duas costelas

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, sofreu um acidente de carro na noite da última quarta-feira (5/6), em São Paulo. Apesar de ter quebrado duas costelas, ela está bem e classificou a colisão como um grande susto.

“Estou bem, foi um grande susto, mas graças a Deus. Deus estava presente como sempre na nossa vida”, declarou a famosa.

O acidente aconteceu quando ela e seu marido, David, iam de São Paulo a Goiânia. Por conta do medo de avião, ela sempre viaja de carro. Apesar das lesões, ela não precisou ser internada e retorna à sua cidade nesta quinta-feira (6/6), com um carro alugado.