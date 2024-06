Virgínia Fonseca se manifesta sobre veto a Hariany Almeida

Depois da coluna Fábia Oliveira noticiar, em primeira mão, que Hariany Almeida recebeu uma resposta negativa para participar do Sabadou, do SBT, com o namorado Matheus Vargas, Virgínia Fonseca se manifestou através de sua equipe. As duas não se dão bem e não têm o mínimo de afinidade, como esta jornalista já havia contado.

“A apresentadora não tomou conhecimento do pedido feito à produção, que por sua vez não deu negativa e sim, respondeu que iriam verificar internamente”, alegaram em nota enviada para a Contigo.

A produção da esposa de Zé Felipe ainda frisou que o convite para as atrações do programa, nem sempre passam pelo crivo dela: “Vale ressaltar que Virgínia acaba tendo conhecimento das atrações no dia da gravação, ela confia na equipe capitaneada por seu diretor, João Mesquita”.

De acordo com nossas fontes, Hariany e o filho de Leonardo, estiveram no canal para participar do Programa Silvio Santos e chegaram a cogitar gravarem o Sabadou para aproveitar a ida à emissora. No entanto, o casal acabou sendo vetado, com a justificativa de que não tinha espaço para colocá-los.

Passarinhos verdes ainda sopraram nos ouvidos desta colunista que vos escreve que Hariany teria ficado bem abalada com a situação. Anteriormente, inclusive, Matheus teria questionado o pai, Leonardo, sobre Virginia nunca ter convidado o casal para o Sabadou, mas o sertanejo teria desconversado.

E não é só Hariany que estaria chateada com a exclusão. Matheus Vargas, segundo fontes, também está bem sentido com o tratamento dado ao casal e está se afastando cada vez mais da família.