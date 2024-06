Voltaram? Neymar Jr. e Bruna Biancardi passam Dia Dos Namorados juntos

Vale lembrar que o Dia dos Namorados do casal foi bem diferente no ano passado. Isso porque o jogador teve um caso com Fernanda Campos exposto na web enquanto estava com Biancardi.Em 21 de julho de 2023, Neymar Jr. foi para as redes sociais assumir a traição e pedir desculpas publicamente para Bruna.

“Errei. Errei com vocês. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, escreveu o craque.