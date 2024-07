Acre criou mais de 5 mil novas vagas formais de emprego em 6 meses, diz Caged

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que o Acre gerou mais de 900 vagas com carteira assinada em junho.

Do início do ano até o fim do mês passado, foram 4,41 mil admissões e 3,49 mil desligamentos. Com isso, já são 5,1 mil novas vagas criadas no estado.

“Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no Acre em junho, com destaque para o setor de Serviços (445 vagas), seguido por Construção (267), Comércio (154), Indústria (33) e Agropecuária (15)”, diz um trecho da nota publicada no Gov.Br.

Rio Branco lidera o índice de novos empregos, com 470. Em seguida, vem Cruzeiro do Sul (166), Sena Madureira (49), Jordão (42), Bujari (37) e Brasiléia (36).

O Brasil teve em junho um saldo de 201,7 mil postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 2 milhões de admissões e 1,8 milhão de desligamentos. No acumulado do ano, já são 1,3 milhão de postos formais e, nos últimos 12 meses, o total chega a 1,7 milhão. Desde janeiro de 2023, o mercado de trabalho nacional ganhou 2,7 milhões de novos empregados com carteira assinada. O estoque, ou seja, o número total de vagas formais no país, alcançou 46,8 milhões em junho.

O saldo de junho superou 2023, quando foram gerados 157.198, e foi positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas e em 26 estados. O único saldo negativo foi no Rio Grande do Sul, em razão dos impactos das enchentes que atingiram o estado.