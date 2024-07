Amazon Prime Day: veja dicas, datas e estratégias para aproveitar as promoções

O Amazon Prime Day 2024 estende-se por uma semana e prossegue de terça-feira (16/07) até domingo (21/07).

Para aproveitar melhor a semana de ofertas, a própria empresa dá algumas dicas e soluciona algumas dúvidas. Confira algumas delas:

É obrigatório ser assinante da Amazon Prime?

Para participar da semana de promoções, é necessário ser membro do Amazon Prime, programa de assinatura que permite frete grátis nas compras e acesso às plataformas Prime Video e Amazon Music Prime. A assinatura custa R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano (pode ser parcelado em 12x de R$13,90 no cartão), podendo ser cancelado a qualquer momento. É possível se tornar um membro gratuitamente em um teste de 30 dias do Prime. Durante o Prime Day, os assinantes terão acesso a frete grátis sem valor mínimo de compras.

Em que horário as promoções do Amazon Prime Day são melhores?

Não há um horário específico com mais promoções, mas assinantes Prime terão acesso a ofertas “Uau!”, categoria de descontos que serão lançados diariamente por tempo limitado. Elas serão disponibilizadas ao longo dos seis dias em qualquer horário e destacadas no site no aplicativo Amazon Shopping (disponível para Android e iOS).

Vale a pena deixar os produtos no carrinho antes da promoção?

O consumidor que adicionar itens ao seu carrinho na Amazon receberá uma notificação quando algum deles estiver em promoção.

As promoções serão as mesmas durante a semana inteira?

Serão diferentes promoções ao longo da semana, enquanto durarem os estoques. Também haverá cupons de desconto nos meios de comunicação da empresa, como o canal de WhatsApp da Amazon e a página de cupons do site. Confira o calendário de disponibilização dos cupons:

16 de julho: 10% off em notebooks;

10% off em notebooks; 17 de julho: 30% off em itens da Tramontina;

30% off em itens da Tramontina; 17 a 18 de julho: 25% off em produtos de beleza;

25% off em produtos de beleza; 18 a 19 de julho: 40% off em livros;

40% off em livros; 19 a 20 de julho: 40% em lâmpada inteligente;

40% em lâmpada inteligente; 20 a 21 de julho: R$ 300 off em bicicletas Caloi;

R$ 300 off em bicicletas Caloi; 21 de julho: 30% off em itens de cozinha Le Creuset.

Quais produtos estarão em promoção?

Além dos produtos próprios da Amazon, como a linha Echo de dispositivos com Alexa e o leitor digital Kindle, a empresa lista uma série de parcerias com descontos confirmados.