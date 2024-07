Andressa Urach revelou que costuma “bisbilhotar” o celular e as redes sociais do namorado, o também ator pornô Lucas Matheus. “Do meu marido, eu olho todo dia o celular e o Insta dele. Em casamento, não tem essa de privacidade! Quem não deve não teme”, disse nos stories do Instagram.

A criadora de conteúdo adulto ainda pediu para as seguidoras não tolerarem traição. “Me admiro por muitas mulheres se fazerem de cegas. Tá traindo você? Troca ele por outro melhor!”, continuou. O casal está juntos há cinco meses.