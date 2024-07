Ao todo, o Brasil disputou sete partidas na Copa do Mundo de 1994 e se tornou campeã invicta com um total de cinco vitórias e apenas dois empates. Com apenas três gols sofridos ao longo do torneio, a Seleção Brasileira de 1994 ainda é a seleção com mais jogos sem sofrer gols em uma edição de Mundial, com um total de cinco jogos sem ser vazada.

Apesar do destaque para a defesa intransponível, o ataque da Amarelinha também fez bonito em 1994 e terminou a Copa do Mundo com um total de 11 gols marcados. Com uma média de 18,3 finalizações por jogo e a segunda maior posse de bola do torneio, a seleção também manteve seu caráter ofensivo ao longo da competição. Ao fim da Copa de 1994, o Brasil terminou o torneio com o título de campeã, o maior número de finalizações e dribles da competição. Confira os números do tetra: 5 vitórias

2 empates

81% de aproveitamento

11 gols marcados

3 gols sofridos

59,6% de média de posse de bola