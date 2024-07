Ao lado de Gladson, Bocalom assina ordem de serviço do Viaduto da AABB e de outras 12 obras

Nesta quarta-feira (3), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL) deu a ordem de serviço de mais uma obra que deverá impactar a mobilidade urbana da capital: o viaduto da AABB.

Bocalom assinou a ordem de serviço ao lado do governador Tião Bocalom, do ex-secretário Alysson Bestene e do senador Marcio Bittar (UB), autor da emenda parlamentar que irá possibilitar a construção do viaduto.

A licitação para a construção do Viaduto da AABB foi aberta em maio e teve 10 empresas credenciadas, que concorreram para assumir o projeto. Ao todo, serão quase R$ 24 milhões investidos na obra.

Em entrevista coletiva, o prefeito lembrou que o viaduto é um obra importante para modernizar Rio Branco e, principalmente, reduzir os engarrafamentos na região nos horários de picos.

“Assim que eu assumi a prefeitura, comecei a andar bastante pela cidade e vi que a cidade realmente precisava resolver alguns gargalos. Então nós tomamos a decisão, chamamos a equipe e criamos o projeto do viaduto, que não estava no nosso plano de governo”, disse.

O prefeito destacou ainda que além do viaduto da AABB, a Prefeitura também já avançou no Elevado da Dias Martins e deverá iniciar o projeto de mais um elevado, na rotatória do Horto Florestal.

O governador Gladson Cameli voltou a falar sobre a união e parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco. “É uma mão dupla. Estamos trabalhando em sintonia”, disse.

Gladson anunciou ainda que o Viaduto da Avenida Ceará e da Corrente, obras do governo do Estado, também deverão avançar nos próximos meses.

Outras 12 obras também tiveram a ordem de serviço assinada. O pacote de obras chegam no valor de quase R$ 50 milhões.