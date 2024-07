Após rompimento de adutora, trânsito na Avenida Ceará ficará prejudicado até quinta-feira

O cruzamento entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas tem seu fluxo de veículos alterado nesta quarta-feira (3), devido ao rompimento de uma adutora que faz parte do abastecimento de água do Serviço de Água e Esgoto (Saerb).

Segundo o presidente da instituição, Enoque Pereira, o abastecimento de alguns bairros na capital, entre o Centro, Tropical e Morada do Sol podem enfrentar problemas de abastecimento.

“O abastecimento dessa adutora é iniciado às 4h da manhã. Este abastecimento foi parado, e no melhor horário que não atrapalhe o trânsito vamos começar o conserto. A previsão é de que amanhã esse abastecimento já esteja normalizado e o trânsito fluindo normalmente”, explicou ele ao Ac24horas.

O asfalto de parte do trecho se rompeu devido à pressão gerada pela água que estava vindo do subsolo. O tráfego de veículos está lento na região devido às operações do Saerb