Após ser flagrado com quase 180kg de drogas, ex-militar da Aeronáutica vira réu por tráfico

A Justiça do Acre acatou a denúncia do Ministério Público do Estado (MPAC) e tornou o ex-militar da Aeronáutica Brasileira, Matheus de Souza Oliveira réu por tráfico de drogas.

Ele foi preso em abril deste ano após ser flagrado com quase 180 quilos de drogas, na Vila Custódio Freire, em Rio Branco.

Matheus teria saído de Cruzeiro do Sul, com destino a Rio Branco. Além das drogas, que estavam bolsas de viagem, em uma carreta, também foram encontrados R$ 14 mil em dinheiro.

A operação que culminou na prisão do ex-cabo foi realizada por investigadores da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil (Denarc), de Cruzeiro do Sul.

O carregamento de drogas estava avaliado em R$ 3 milhões, enquanto a carreta custa em média R$ 1 milhão.