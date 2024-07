Baquemirim abre processo seletivo para contratação em projeto de Educação Musical

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Coordenador Pedagógico para a Escola de Baques, projeto do Baquemirim | Instituto Nova Era que em 2024 integra o Programa Olhos D’Água – Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura do Ministério da Cultura.

O perfil da vaga é direcionado para músicos, pedagogos e/ou licenciados, as inscrições vão até o dia 08/07/2024. Mais informações podem ser acessadas no Edital disponível no portal institutonovaera.org.br/transparencia-ine/

A Escola de Baques é um projeto de educação musical que trabalha pela preservação cultural e a inclusão social através do ensino livre da música. Isso através de uma metodologia fundamentada nos saberes de mestres e mestras das tradições orais do Acre. O projeto oferece aulas de música, oficinas e práticas culturais. As atividades para turmas regulares são realizadas em dois Polos, um no bairro Irineu Serra e outro na região central de Rio Branco direcionado para a Juventude Indígena.

O profissional selecionado será responsável pela gestão pedagógica do projeto, preenchimento de planilhas e relatórios de aula, matrículas, contatos com pais e/ou responsáveis de alunos(as), avaliação e acompanhamento de atividades, gestão de equipamentos e insumos para aulas. Além do apoio em sala de aula e manutenção de instrumentos musicais de alunos (troca de cordas, afinação, etc), apoio pedagógico na realização de oficinas e práticas culturais com mestres(as), transcrição de partituras, entre outras atividades correlatas.

O Programa Olhos D’Água – Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura do Ministério da Cultura visa estimular e promover a descentralização dos processos de formação no campo artístico-cultural no território nacional e vai fomentar atividades formativas realizadas por espaços de educação não formais e aquelas propostas por artistas independentes, coletivos e grupos da sociedade civil, considerando a possibilidade de ampliação de repertórios e oferta de formação no campo artístico-cultural.

Mais informações:

[email protected]

instagram.com/baquemirim/