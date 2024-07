Beto Lee fala sobre luto do pai após morte de Rita Lee: “Está me surpreendendo”

O cantor Beto Lee, 47, filho de Rita Lee (1947-2023) e Roberto de Carvalho, 71, revelou como o pai tem enfrentado o luto após a morte da cantora, em maio de 2023, aos 75 anos. Na época, a artista lutava contra um câncer no pulmão.

“Meu pai está ótimo, está seguindo, estamos seguindo. Cada hora ele está me surpreendendo, mostrando as coisas dele, voltou a tocar, a compor, lançou uma música nova”, disse Beto Lee no programa Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (28).

O guitarrista esteve na atração com sua banda, Titãs, formada ainda com Tony Bellotto, Sérgio Britto, Mário Fabre e Branco Mello, afastado para retirada de um tumor.

Beto Lee também foi convidado pelo apresentador, Luciano Huck, a retornar ao dominical ao lado de seu pai. O músico é o primogênito de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Além dele, o casal teve outros dois filhos: João, 45, e Antônio, 43.

Nas redes sociais, o viúvo da cantora costuma resgatar registros ao lado da artista, em diferentes fases da vida do casal.