Bocalom e Alysson definem data para convenção em Rio Branco: “Será uma linda festa”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, anunciaram oficialmente a data de sua convenção partidária, que ocorrerá no próximo dia 22 de julho de 2024. O evento está marcado para acontecer no ginásio do SESC, localizado na Avenida Getúlio Vargas, Bosque, prometendo ser um momento significativo para a política local e para as eleições vindouras.

A convenção, que será realizada às 17 horas, terá como objetivo principal oficializar a candidatura da chapa composta por Bocalom e Alysson, representando uma união entre o Partido Liberal, o Progressistas, e entre outros partidos.

O prefeito Bocalom destacou importantes lideranças durante divulgação da convenção, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Gomes, e também os senadores Márcio Bittar e Alan Rick.