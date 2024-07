Cama “antissexo” e sem ar-condicionado: saiba como será a Vila Olímpica de Paris

A seleção brasileira de ginástica artística vai ser a primeira delegação do Brasil a entrar na Vila Olímpica, já no dia de abertura do complexo, em 18 de julho. Todo o Time Brasil vai se alojar no prédio 3, que fica no fundo do bairro. A escolha do COB foi estratégica. Ficou longe do agito da área internacional da Vila, onde há mais circulação de pessoas. Ficou mais perto do restaurante, mais perto do setor de transportes e mais perto da saída de Saint Ouen. O COB montou uma base na cidade, no Chateau de St. Ouen.