Cão foge de sítio, percorre 19 km e surge de volta na casa de tutores

São Paulo — O casal Lucas Raszl e Fabiana Passaro, de Sorocaba, no interior de São Paulo, passou por um susto após Magnata, o cachorro deles, percorrer 19 quilômetros sozinho. O cão estava no sítio, em Araçoiaba da Serra, com a família da mulher e, de repente, apareceu na porta da casa deles.

A história foi narrada pelos dois por meio de publicações no Instagram que impressionaram os internautas com a esperteza e o amor que o Border Collie sente por seus tutores. No vídeo, Lucas e Fabiana fizeram uma montagem com registros da chegada do pet.

“A incrível jornada do Magnata!”, começou o casal na legenda. “Nosso Border Collie, Magnata, estava no sítio da família quando decidiu visitar a cidade. Ele percorreu 19km sozinho e chegou em casa são e salvo! Nunca subestime a aventura de um Border Collie!”.

Veja vídeo e imagens:

Fabiana complementou a história nos comentários do post: “O Magnata mora na nossa casa na cidade, mas, como não temos muito quintal, ele passava alguns dias aleatórios no sítio da família (onde moram outras pessoas da família) para poder correr e ter bastante espaço para brincar, com outras pessoas da nossa família e outros animais que temos lá”, explicou.

“Ele ‘jantou’ no sítio as 18:00 e as 19:40 já estava na porta da minha casa. Nunca ficou sem cuidados, apenas correu para quem ele mais ama! Ele é um cachorro super mimado, ama carinho e brincar de bolinha. Agora as ‘férias’ no sítio somente para passar o dia junto comigo e meu marido!”, concluiu a tutora.

Os internautas se compadeceram com a história. “Imagina o foco do cachorro pra conseguir voltar todo esse caminho sozinho. Essa raça é fantástica! Muito inteligente e amorosa”, disse uma. “A prova que o cão não quer saber de espaço, e sim de estar perto de nós”, apontou outra. “Ai, gente, que coisa mais linda, eu chorei! Vocês não imaginam a sorte que tem dele escolher vocês como família. Que coisa linda, que vocês sejam abençoados e ele seja sempre muito amado e cuidado!”, desejou uma terceira.

Uma seguidora do casal aproveitou a postagem para contar uma história semelhante que aconteceu com ela: “Tenho uma cadela que mora na casa da minha mãe que fica a aproximadamente 7 km da minha casa. No dia 31/12/22 ela fugiu de casa por causa dos fogos de artifícios. Percebemos o sumiço dela na manhã do dia 1° e começamos a divulgar e procurá-la. Após 4 dias ela chegou no portão da minha casa. Detalhe: ela nunca veio na minha casa. Meu marido estava na varanda e ouviu uns latidos no portão, quando viu era ela. Estava toda molhada e estressada, mas certa que tinha chegado num lugar seguro”, falou