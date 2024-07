Carcereira que fez sexo com preso esconde rosto após julgamento

A gravação, de quatro minutos e meio de duração, teria começado a circular, inicialmente, entre os presos, que têm celulares ilegalmente dentro da cadeia, de acordo com o UOL. No vídeo, a agente e o homem não identificado aparecem na cela. Ela abaixa as calças e fica de costas enquanto os dois praticam relações sexuais. Outro rapaz que filma e fuma durante a gravação diz em um certo momento: “É assim que vivemos em Wandsworth.”

Linda de Sousa Abreu foi detida no aeroporto de Heathrow, antes de embarcar para Madri.

Plataforma de conteúdo adulto

Durante as investigações, foi descoberto que, além de atuar como agente prisional, a brasileira ganhava a vida vendendo conteúdo adulto em portais como o Onlyfans, no qual se apresentava como Linda La Madre e experimentava abrir a relação com supostos amigos do marido.

Todas as contas que documentavam as aventuras de Linda foram excluídas depois que o nome real dela vazou. Uma irmã de Linda, Andreina, foi entrevistada pelo Daily Mail e descreveu-a como uma “swinger inveterada”.

Segundo Andreina, a irmã trabalhava na prisão apenas desde janeiro. “Não tenho nada de ruim a dizer sobre minha irmã, além do fato de que eu estava desconfiada do estilo de vida que ela levava, e sabia que isso a levaria por um caminho ruim”, afirmou.