Casamento às Cegas: Patrick faz transplante capilar após “calvofobia”

s últimos episódios da quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil chegaram nesta quarta-feira (3/7) à Netflix e trouxeram novas cenas de Patrick Ribeiro de boné. Bastante lembrado pela polêmica com “calvofobia” no programa, ele passou por um transplante capilar em São Paulo.

De acordo com informações do Portal Leo Dias, ele realizou o procedimento na Human Clinic na tarde desta quarta e o responsável pelo novo visual foi o Dr. Renan Brigante.

Vale lembrar que Patrick chegou a dizer que sofreu preconceito durante o reality show por ser calvo. Além disso, ele declarou que não tinha dinheiro para realizar o implante, embora tenha se gabado de ter “três carros na garagem” ainda na fase de conversas nas cabines.

No Instagram, ele falou ainda que vai fazer um “chá revelação” da calvície no reencontro da edição.

Casamento às Cegas: por que Kaled e Muriel não seguiram no reality?

Mais uma temporada de Casamento às Cegas Brasil chega ao fim nesta quarta-feira (3/7). Com a nova, e última, leva de episódios disponível na Netflix, os fãs já sabem quem casa e quem não diz sim no altar. Mas se você ainda não assistiu e quer antecipar o resultado, nós te contamos!

(*Esse texto contém spoilers)

De acordo com o perfil Segue a Cami, três casais terminam juntos na temporada. Confira o desfecho de cada um:

Ingrid e Leandro

Os dois chegam ao altar e dizem sim, provando, mais uma vez, que amor às cegas dá casamento. No entanto, o casal não estaria mais juntos.

Marília e Patrick

Para surpresa de alguns, Marília e Patrick não dizem sim no altar. Eles afirmam que querem continuar namorando fora do reality show, mas, a princípio, não estão mais juntos agora.

Renata e Alexandre

O casal pode surpreender algumas pessoas. Indo contra o que as amigas de Renata desejavam, os dois também dizem sim no altar. Entretanto, a convivência parece ter dado errado e o casal também teria terminado após o programa.

Vanessa e Leonardo

Como esperado pela maioria dos fãs do reality show, o casal não decepciona e diz sim no altar. Mais que isso, os pombinhos seguem juntinhos após o fim do programa e já pensam até em ter um bebê! Fofos!!!

Casamento às Cegas: por que Kaled e Muriel não seguiram no reality?

Os episódios finais de Casamento às Cegas Brasil 4 estão movimentando a internet. Já temos as respostas de quem casou – e quem não -, mas uma pergunta ficou no ar: Por que o casal Gabriel Kaled e Muriel ficou de fora das etapas que vêm após às cabines?

Esta temporada, em específico, mostrou um pouco de participantes que não chegaram até o final do reality, o que foi o caso da dupla. Ainda na fases das cabines, Gabriel Kaled e Muriel chegaram a noivar, mas não foram para a lua de mel.

Durante uma festa na piscina, a série até mostrou momentos do casal. Kaled comentou que a noiva, Muriel, não participou do episódio pois estava trabalhando. O casal ainda volta para os últimos episódios.

Nas redes sociais, eles contaram que a Netflix seleciona 10 casais para a experiência. Já na edição, os produtores decidem as cinco duplas que podem ter mais apelo com o público para participar do reality.

“[Produtores da Netflix] Escolhem os 5 casais que eles acreditam que irá render mais conteúdo”, respondeu Muriel em um comentário no Instagram.

Mesmo depois do experimento, o casal continuou com o relacionamento. Ns últimos episódios, eles revelaram que estão noivos e já estão “pagando os boletos” para fazerem a própria festa de casamento.