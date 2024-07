Colisão deixa mulher com fratura na perna no interior do Acre; ela teve que ser transferida

Josiane Amorim, 41 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (11), no cruzamento das ruas Francisco Dino Gadelha e 02, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Josiane estava com o marido em uma motocicleta quando, ao passar pelo cruzamento das ruas Francisco Dino Gadelha e 02, foram surpreendidos por um carro que colidiu com a moto em que estavam.

No impacto, Josiane teve fraturas de tíbia, fíbula na perna esquerda e quebrou o fêmur, enquanto seu marido teve apenas escoriações. Após o acidente, o motorista parou para prestar socorro ao casal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou o primeiro atendimento. Em seguida, Josiane e seu marido foram encaminhados para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Depois do atendimento, Josiane foi transferida para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deve passar por uma cirurgia, e seu marido foi liberado.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi liberado e a moto foi entregue a pessoas próximas a Josiane.