Colisão entre caminhão e dois carros deixa criança e outros seis feridos na BR-364

Um grave acidente na noite de terça-feira (16) deixou sete pessoas feridas na BR-364, próximo à Casa da Uva, em Presidente Médici (RO). A colisão envolveu um caminhão e dois veículos de passeio e causou grande comoção na região.

Segundo informações preliminares, o caminhão teria feito uma manobra para sair da pista, na tentativa de evitar a batida frontal. No entanto, a colisão foi inevitável, resultando em danos extensos aos veículos de passeio.

Sete pessoas ficaram feridas no acidente, com destaque para uma criança que sofreu ferimentos graves e inicialmente perdeu a sensibilidade nas pernas. A vítima foi priorizada pelos socorristas e encaminhada para um hospital em Presidente Médici. As demais vítimas também receberam atendimento médico no local e foram posteriormente transferidas para unidades de saúde na região.

Equipes de resgate, emergência e polícia rodoviária trabalharam no local do acidente. A dinâmica da colisão ainda está sendo investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).