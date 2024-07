Colono sofre traumatismo craniano grave ao ser atingido por galho de árvore em derrubada

O colono identificado apenas pelas iniciais J.M.S. ficou gravemente ferido após ser atingido por um galho de árvore durante uma derrubada na manhã desta quarta-feira (10), no km 61 de um ramal localizado no km 59 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o trabalhador estava derrubando árvores, quando foi surpreendido por um galho que caiu da copa de uma das árvores e atingiu a cabeça do homem, fazendo com que ele desmaiasse na hora. Rapidamente os amigos da vítima perceberam que o trabalhador estava em estado grave, o colocaram dentro de uma rede e começaram a caminhar com a vítima.

Um dos vizinhos usou um celular rural para pedir ajuda e uma ambulância de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), interceptou familiares e amigos no ramal carregando o homem dentro da rede.

No interior da ambulância, os socorristas começaram a receber os primeiros atendimentos e constataram que a vítima havia sofrido um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional do Alto Acre, e depois de avaliada, estava aguardando uma transferência para que o seu quadro clínico seja revertido por meio de cirugia no pronto-socorro de Rio Branco.