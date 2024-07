Com novo aumento, litro da gasolina chega a R$ 7,25 no interior do Acre: ‘Lamentável’

Os moradores de Sena Madureira foram atingidos nesta semana com mais um aumento no preço dos combustíveis. Com relação a gasolina, o litro aumentou entre 25 a 36 centavos, dependo do posto.

Antes do reajuste, o consumidor adquiria o litro por 6,89 reais em determinado posto. Agora, esse valor varia entre 7,14 reais a 7,25 reais. “É preciso pesquisar direitinho nos postos existentes na cidade. De qualquer maneira, é lamentável mais esse aumento diante de uma situação crítica que estamos vivendo”, comentou o autônomo Sebastião Lima, residente no bairro da Vitória.

Por enquanto, apesar desse aumento, os taxistas que fazem a linha entre Sena Madureira a Rio Branco e entre Sena a Manoel não pretendem aumentar o preço das passagens. “Vamos perder com isso, mas na situação difícil que está não tem como a gente aumentar a passagem. Para Manoel Urbano, continua a 60 reais”, destacou o taxista Lila.

Os ribeirinhos de Sena Madureira também são afetados pelo reajuste, visto que, eles utilizam motores movidos a gasolina.