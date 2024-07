Covid-19: Assis Brasil é a cidade com maior incidência de casos em 2024, diz boletim

De acordo com o boletim mais recente da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), Assis Brasil é o município com a maior taxa de incidência de casos de COVID-19 no estado até a semana epidemiológica 29 de 2024. A incidência em Assis Brasil atinge impressionantes 690,2 casos por 100.000 habitantes, superando outros municípios acreanos e destacando-se como um ponto crítico no combate à pandemia.

O boletim revela que, desde o início de 2024, Assis Brasil registrou 85 casos confirmados de COVID-19, sem óbitos associados. Apesar do número de casos ser relativamente pequeno em termos absolutos, a alta incidência reflete a necessidade urgente de medidas reforçadas de prevenção e controle na região.

A análise dos dados também destaca uma redução geral nos casos graves e óbitos relacionados à COVID-19 em todo o estado, atribuída à ampliação da vacinação e à efetividade das medidas de saúde pública implementadas. Em comparação, a capital do estado, Rio Branco, apresenta uma situação mais estável, com 6.142 casos confirmados e 29 óbitos desde o início da pandemia.

A incidência de casos na capital é significativamente menor, ficando abaixo da média estadual, o que sugere uma distribuição desigual dos casos e um controle relativamente mais eficaz em áreas urbanas maiores.

O boletim também aponta que a maioria dos casos confirmados em 2024 são de pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos para o sexo feminino e de 40 a 49 anos para o sexo masculino. Além disso, a proporção de casos positivos é maior entre pessoas pardas (65,5%), refletindo padrões demográficos de saúde na região.

A SESACRE continua monitorando a situação e reforça a importância da vacinação e das medidas preventivas para conter a disseminação do vírus. O aumento da incidência em Assis Brasil destaca a necessidade de intensificação das campanhas de vacinação e da conscientização sobre a COVID-19 na região.

À medida que o Acre enfrenta desafios contínuos no controle da pandemia, a atenção concentrada em municípios com altas taxas de incidência, como Assis Brasil, é crucial para garantir a segurança e a saúde pública em todo o estado.